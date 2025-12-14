استاندار اذربایجان غربی گفت: ارائه صنایع‌دستی، خوراکی‌های سنتی و تولیدات خانگی بانوان سهم مهمی در پویایی فرهنگی و اقتصادی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی از نمایشگاه شب یلدا در پارک جنگلی ارومیه بازدید کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید ضمن گفت‌و‌گو با غرفه‌داران و هنرمندان، از تلاش‌های صورت گرفته برای احیای آیین‌ها و سنت‌های اصیل ایرانی قدردانی کرده و بر اهمیت برگزاری چنین رویداد‌هایی در تقویت نشاط اجتماعی، حمایت از مشاغل خرد و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان تأکید کرد.

رحمانی همچنین نقش بانوان را در برپایی و محتوای این نمایشگاه برجسته دانسته و گفت: بخش قابل توجهی از غرفه‌ها با همت بانوان هنرمند و کارآفرین اداره می‌شود که با ارائه صنایع‌دستی، خوراکی‌های سنتی و تولیدات خانگی، سهم مهمی در پویایی فرهنگی و اقتصادی این رویداد دارند.

نمایشگاه شب یلدا در پارک جنگلی ارومیه با استقبال گسترده شهروندان همراه است و تا روز‌های آینده پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.