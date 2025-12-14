



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی لامرد گفت: با هوشیاری ماموران این فرماندهی، سارق منزل دستگیر و ۱۵۰ گرم طلای مسروقه از وی کشف و تحویل مالباخته شد.

سرهنگ حسن امجدیان در تشریح این خبر بیان داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت منزل در سطح شهرستان، پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

وی گفت: مامورین پلیس با تحقیقات فنی و بررسی دوربین‌های مداربسته موفق به شناسایی سارق شدند و پس از هماهنگی قضایی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لامرد با بیان اینکه از مخفیگاه سارق ۱۵۰ گرم طلای مسروقه متعلق به شاکی کشف شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ "امجدیان" با اشاره به اینکه سارق پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.