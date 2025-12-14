به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،نتایج رقابت در ماده مارپیچ بزرگ به این شرح اعلام شد:

مجموع زمانی دو ران یا حرکت:

۱- لوئیک مِیارد از سوئیس ۲:۱۰:۰۷ دقیقه

۲- لوکا آئرنی از سوئیس ۲:۱۰:۲۵،

۳- مارکو اودرمت از سوئیس ۲:۱۰:۴۰

در رده بندی کلی ماده مارپیچ بزرگ پس از چهارمین مرحله از ۹ مرحله فصل، مارکو اودرمت از سوئیس با ۲۶۰ و اشتفان برن اشتینر از اتریش با ۲۴۵ امتیاز اول و دوم هستند و هنریک کریستوفرسن از نروژ با ۲۰۰ امتیاز سوم است.

وضعیت سایر مواد به این شرح است:

در رده بندی کلی ماده مارپیچ سرعت یا سوپرجی پس از دومین مرحله از ۹ مرحله فصل، وینسنت کرخمایر از اتریش با ۱۸۰، مارکو اودرمت از سوئیس با ۱۴۵ و فردریک مولر از نروژ با ۱۲۵ امتیاز در رده‌های اول تا سوم هستند.

در رده بندی ماده داونهیل یا سرعت پس از اولین مرحله از ۹ مرحله فصل مارکو اودرمت از سوئیس با ۱۰۰، رایان کوچران زیگل از آمریکا با ۸۰ و آدریان سمیست از نروژ با ۶۰ امتیاز اول تا سوم هستند.

در رده بندی کلی ماده مارپیچ کوچک پس از دومین مرحله از ۱۱ مرحله فصل پاکو راسا از فرانسه ۱۴۰ امتیاز پیشتاز شد و لوکاس پینیرو از برزیل با ۱۲۶ امتیاز دوم و کلمان نوئل از فرانسه با ۱۰۲ امتیاز سوم هستند.

در رده بندی کلی جام جهانی اسکی آلپاین پس از نهمین مرحله از ۳۷ مرحله فصل، مارکو اودرمت از سوئیس با ۵۰۵ امتیاز پیشتاز است و اشتفان برن اشتینر از اتریش با ۲۴۵ و هنریک کریستوفرسن از نروژ با ۲۴۲ امتیاز دوم و سوم هستند.