مدیرکل دفتر حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از جزئیات اجرای طرح حمایتی دولت برای رفع سوءتغذیه کودکان خبر داد و گفت: حمایت نقدی به حساب خانواده‌های دارای کودک دچار سوءتغذیه از آذرماه واریز می‌شود.

زهرا قیومی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: یکی از برنامه‌های حمایتی، رفع سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال یا پنج سال یا پنج تا پنجاه و نه ماه است.

وی افزود: فرآیند شناسایی این کودکان از طریق مراکز بهداشتی و خانه‌های بهداشت سراسر کشور انجام می‌شود. بر این اساس، طی یک فرایند ۶ ماهه، شاخص‌های رشد کودک قد، وزن و BMI که در کارت بهداشت او ثبت شده است، با استاندارد‌های رشد سنجیده می‌شود و در صورت تشخیص سوءتغذیه، پرونده کودک برای دریافت حمایت به وزارت رفاه ارسال می‌شود.

مدیرکل دفتر حمایتی وزارت رفاه، میزان حمایت نقدی برای خانواده‌های مشمول را تشریح کرد و گفت: این مبلغ بر اساس وسع سنجی و برای خانواده‌های دهک‌های درآمدی یک تا ۵، معادل یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای خانواده‌های دهک‌های ۶ و ۷، مبلغ ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

قیومی با اعلام تأمین بودجه این طرح، افزود: پرداخت‌ها از آذرماه سال جاری آغاز خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال و در فروردین ماه سال آینده به حساب سرپرستان خانوار مشمول واریز شود.

این مقام مسئول ادامه داد: خانواده‌هایی که پرونده بهداشتی فعال برای کودک خود در مراکز بهداشت دارند، می‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند. خانواده‌هایی که تاکنون برای فرزند خود پرونده تشکیل نداده‌اند، می‌توانند با مراجعه به مراکز بهداشتی، فرآیند ارزیابی کودکان را آغاز کنند.

مدیرکل دفتر حمایتی وزارت رفاه گفت: در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۳۶ هزار کودک و در سال ۱۴۰۳ نیز ۱۳۴ هزار کودک از این حمایت برخوردار شدند. هدف‌گذاری برای سال جاری، پوشش حمایت بیش از ۲۶۰ هزار کودک دچار سوءتغذیه است که نشان از گسترش چشمگیر این طرح دارد.