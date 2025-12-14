پخش زنده
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجانغربی اعلام کرد که طی دو ماه مهر و آبان امسال، ۱۳ نفر در استان بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادهاند که بیشترین علت این فوتها سقوط از ارتفاع و برخورد با اجسام سخت بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، موسی ادیبفر با تشریح آمارهای ثبتشده گفت: در مهرماه چهار نفر که همگی مرد بودند، در حوادث کاری جان باختند و علت فوت تمامی آنها سقوط از بلندی گزارش شده است. همچنین در این ماه ۱۶۴ نفر برای انجام معاینات بالینی ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که عمده آنها را مردان تشکیل میدادند.
وی افزود: آمار فوتیهای حوادث کار در آبانماه افزایش یافت و در این مدت ۹ نفر جان خود را از دست دادند که از این تعداد، چهار مورد به دلیل سقوط از ارتفاع، چهار مورد ناشی از اصابت جسم سخت و یک مورد بر اثر برقگرفتگی بوده است. در همین ماه ۱۳۰ نفر نیز برای بررسیهای پزشکی مرتبط با حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند.
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجانغربی در ادامه به آمار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن اشاره کرد و گفت: در مهرماه موردی از فوت ناشی از گازگرفتگی ثبت نشد، اما در آبانماه چهار نفر شامل سه مرد و یک زن بر اثر استنشاق گاز CO جان باختند.
ادیبفر با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی هشدار داد: توجه به اصول ایمنی در محیطهای کاری، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و همچنین رعایت استانداردهای ایمنی وسایل گرمایشی در فصل سرد، نقش مؤثری در کاهش حوادث شغلی و گازگرفتگی دارد.