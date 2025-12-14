پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی مرند از دستگیری پنج سارق حرفهای احشام و کشف ۱۲۱ راس دام مسروقه در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ علی اسدیان اظهار داشت:در پی وقوع سرقت احشام در یکی از روستاهای شهرستان مرند موضوع در دستور کار فوری پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران با اقدامات اطلاعاتی و ردیابی موثر موفق به شناسایی پنج متهم شدند و پس از هماهنگی قضایی طی عملیاتی ضربتی تمامی آنان در مخفیگاهشان دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی مرند تاکید کرد: متهمان در بازجوییهای بهعملآمده به سرقت ۱۲۱ راس گوسفند اعتراف کردند و پرونده آنان پس از تکمیل تشریفات قانونی برای سیر مراحل قضایی به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.