مدیر جهاد کشاورزی اندیمشک گفت: پس از پیگیری‌های فراوان و برای نخستین بار ۵۰ پلاک به مساحت ۳۳ هزار هکتار از اراضی شهرستان اندیمشک تعیین تکلیف و رفع تداخل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،محمد جعفر آفرین بیان کرد: صدور اسناد تک برگ مالکیت اراضی با همکاری مدیریت جهادکشاورزی اندیمشک، اداره ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی و آبخیزداری اندیمشک در دستور کار و با سرعت و دقت بیشتر در حال پیگیری مراحل پایانی خود قرار دارد.

وی اظهار کرد: کلیه متصرفین و مالکین پلاک‌های مذکور می‌توانند برای دریافت سند مالکیت شش دانگ به اداره ثبت اسناد و املاک اندیمشک مراجعه کنند.