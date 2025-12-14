در شرایطی که تنش آبی به یکی از جدی‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی کشور تبدیل شده است، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری از جمله آبیاری زیرسطحی به عنوان یک راهکار مؤثر در مدیریت منابع آب مطرح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فریبرز عباسی، مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تخصص بودجه ۲ هزار میلیاردی برای اجرای سامانه‌های نوین آبیاری اظهار داشت: برنامه هفتم پیشرفت، تجهیز سالانه ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی به این سامانه را هدف‌گذاری کرده است، اما کمبود منابع مالی مانع تحقق کامل این هدف می‌شود.

وی افزود: با بودجه‌ای که برای امسال در نظر گرفته شده، می‌توان حدود ۱۵ هزار هکتار را زیر پوشش آبیاری نوین قرار داد که از اهداف تعیین‌شده فاصله زیادی دارد.

عباسی با بیان اینکه هزینه اجرای سامانه آبیاری زیرسطحی در هر هکتار حدود ۶۰۰ میلیون تومان است، تصریح کرد: بدون حمایت کافی دولت، امکان توسعه سریع این روش وجود ندارد.