خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ جلسه انتخاب هیأت رئیسه روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی استان ایلام با حضور استاندار ایلام برگزار شد و در آن بر نقش مهم روابط عمومی‌ها در اطلاع‌ رسانی صحیح، مردم‌داری و افزایش اعتماد عمومی تأکید شد.

«احمد کرمی» استاندار ایلام در این جلسه با اشاره به اهمیت «روایت اول» در جنگ ۱۲ روزه، این موضوع را یکی از اقدامات مهم روابط عمومی‌ها دانست و گفت: به همین منظور، اطلاعات درست و شفاف باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اطلاع مردم برسد.

وی با اشاره به وظایف روابط عمومی‌ها افزود: مردم‌داری و مسئولیت اجتماعی از جمله وظایف اصلی روابط عمومی‌هاست و ایجاد حسن رضایت و نزدیکی میان دولت و مردم، از مهم‌ترین مأموریت‌های این حوزه به شمار می‌رود.

استاندار ایلام با بیان اینکه روابط عمومی باید زبان گویای جامعه و مطالبه‌گر مطالبات مردمی باشد، تصریح کرد: اگر روابط عمومی‌ها بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند، مقوله امید نیز به‌خوبی در جامعه تقویت و نهادینه خواهد شد.

گفتنی است هم‌اکنون فرایند رأی‌گیری برای انتخاب اعضای هیأت رئیسه روابط عمومی‌های استان ایلام در حال برگزاری است.