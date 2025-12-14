پخش زنده
مدیریت آتشنشانی و خدمات ایمنی کیش طرح جامع بازدید و ارزیابی ایمنی بازارها و مراکز تجاری را با هدف ایجاد محیطی امنتر برای کسبه، گردشگران و ساکنان آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: گروه های تخصصی کارشناسان آتشنشانی از بازارها، مراکز تجاری و واحدهای صنفی بازدید می کنند و وضعیت ایمنی، تجهیزات اطفای حریق، خروج اضطراری، سیستمهای اعلان و اطفا، استانداردهای نظارتی و الزامات پدافند غیرعامل را ارزیابی می کنند.
نتایج این بازدیدها برای اصلاح سریع نواقص و ارتقای سطح ایمنی به مجموعهها اعلام خواهد شد تا از بروز حوادث احتمالی پیشگیری شود.
اجرای این برنامه بخشی از برنامههای گسترده شرکت عمران، آب و خدمات کیش برای تقویت زیرساختهای ایمنی شهری است.
طرح جامع بازدید و ارزیابی ایمنی بازارها و مراکز تجاری در ادامه همکاری مشترک شرکت عمران، آب و خدمات کیش و جامعه بازاریان، مرحله به مرحله در مراکز تجاری اجرا خواهد شد.