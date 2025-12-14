مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، گفت: صنعت لوازم خانگی به‌عنوان صنعتی متنوع با کاربرد‌های گسترده، یکی از نیاز‌های اساسی و غیرقابل اجتناب خانوار‌ها محسوب می‌شود و علاوه بر مصارف خانگی، در بخش‌های اداری و تجاری نیز کاربرد وسیعی دارد؛ از این‌رو سهم قابل‌توجهی از بازار را به خود اختصاص داده است.



به گزارش تحریریه صنعت به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای جمال علیرضاپور با تأکید بر ظرفیت‌های موجود در این رشته صنعتی افزود: خوشه صنعتی لوازم خانگی به‌عنوان یکی از رشته‌های شتاب‌دهنده توسعه صنعتی، در حال پیاده‌سازی و اجرا میان ذی‌نفعان این حوزه در سطح استان تهران است.

وی با بیان اینکه این صنعت برای صنایع بالادستی از جمله فولاد، پتروشیمی و مس ارزش افزوده ایجاد می‌کند، گفت: صنعت لوازم خانگی در استان تهران در تمامی حوزه‌ها، به‌ویژه تولید انواع یخچال و فریزر و ماشین‌های لباس‌شویی، متمرکز است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادره، حدود ۲۰۱ واحد تولیدی در این حوزه فعالیت دارند که زمینه اشتغال ۹ هزار و ۷۳۹ نفر را فراهم کرده‌اند و سهم واحد‌های کوچک و متوسط در این صنعت به ۴۲ درصد می‌رسد.

علیرضاپور با اشاره به سابقه فعالیت طولانی خوشه لوازم خانگی در استان تهران ادامه داد: هرچند واحد‌های فعال این خوشه از رشد نسبی برخوردارند، اما تمرکز بر نقاط فشار توسعه بازار‌های داخلی و خارجی، طراحی و دیزاین محصولات و همچنین توسعه و ارتقای فناوری و تکنولوژی، می‌تواند نقش مؤثری در شتاب‌بخشی به روند رشد و توسعه این خوشه صنعتی ایفا کند.

وی در ادامه، با اشاره به رویکرد‌های برنامه هفتم توسعه در حوزه گسترش خوشه‌های صنعتی، گفت: در همین راستا، عقد تفاهم‌نامه خوشه با شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری فعال در حوزه لوازم خانگی و همچنین مراکز «دیزاین‌لب» مستقر در پارک فناوری پردیس، به‌منظور بررسی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های فناورانه صنعت لوازم خانگی، انجام شده و در حال پیگیری است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران در پایان با ارائه گزارشی از وضعیت خوشه‌های صنعتی استان افزود: در حال حاضر ۱۲ خوشه صنعتی خاتمه‌یافته و ۲ خوشه در حال اجرا در استان تهران وجود دارد که طی هشت‌ماهه سال جاری، از مجموع ۳۴ برنامه عملیاتی پیشنهادی این خوشه‌ها، حمایت مالی به‌عمل آمده است.