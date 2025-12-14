جشن گلریزان خیرین سلامت بخش بابل‌کنار برگزار شد و خیران مبلغ ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برای کمک به ساخت پروژه اورژانس جمع آوری کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، در جشن گلریزان خیرین سلامت بخش بابل‌کنار، مبلغ ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برای کمک به ساخت پروژه اورژانس بیمارستان ۱۷ شهریور مرزیکلا جمع‌آوری شد.

دکتر علی نتاج، رئیس این بیمارستان، با اعلام این خبر گفت: یک پروژه استاندارد ۲ هزار و ۹۰۰ متری در سه طبقه در حال ساخت است که طبقه هم‌کف به اورژانس، طبقه اول به بخش بستری و طبقه دوم به اتاق‌های عمل اختصاص دارد. این پروژه در حال حاضر نیمه‌کاره است و برای تکمیل به کمک خیرین سلامت نیاز دارد.

وی با اشاره به جمعیت حدود ۵۰ هزار نفری منطقه بابل‌کنار و موقعیت توریستی وگردشگری، گذری آن افزود: کل هزینه ساخت این مجموعه ۱۳۰ میلیارد تومان برآورد شده که تاکنون حدود ۳۵ میلیارد تومان هزینه شده و برای به پایان رساندن کار، جذب کمک‌های مردمی ضروری است