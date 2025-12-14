پخش زنده
امروز: -
به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن و مادر از ۱۰ بانوی تلاشگر خانواده زندانیان اهواز تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن و مادر در آیین باشکوه و معنوی که با حضور امیر خلفیان دادستان مرکز استان خوزستان، حجت الاسلام حسنزاده، معاون رئیس کل دادگستری استان، سردار خادم سیدالشهدا، فرمانده قرارگاه منطقهای جنوب کشور، هاشمنیا، مدیرکل زندانهای استان، حجت الاسلام کوتی، قاضی ناظر بر زندانها و لطفی، مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان اهواز برگزار و از ۱۰ بانوی تلاشگر خانواده زندانیان تقدیر شد.
امیر خلفیان، دادستان مرکز استان خوزستان در این مراسم با تبریک ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و هفته مقام زن، جایگاه والای مادران و نقش بیبدیل آنان در تربیت نسلهای سالم و آیندهساز را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: حمایت از خانوادههای زندانیان یک مسؤولیت اجتماعی و انسانی است و همه نهادهای مرتبط باید در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی حداکثر توان خود را بهکار گیرند.
وی افزود: هفته بزرگداشت مقام شامخ زن و مادر فرصتی است برای قدرشناسی از زحمات بانوانی که با عشق و فداکاری مسیر زندگی خانوادهها را در سختترین شرایط همچنان حفظ میکنند.
خلفیان بیان کرد: این بانوان بزرگوار و سختکوش با وجود سختیهای ناشی از غیبت سرپرست خانواده، توانستهاند با استقامت و ارادهای قوی از آسیبهای اجتماعی بکاهند و فرهنگ مقاومت را در جامعه گسترش و در تربیت فرزندان خود نقش بی بدیلی ایفا کنند؛ که صمیمانه از تلاشهای بیوقفه آنان در حفظ بنیان خانواده تقدیر و تشکر میکنم.