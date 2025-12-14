پخش زنده
هزار قلم لوازم ضروری به مناسب میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) بین مددجویان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی از توزیع هزار قلم لوازم ضروری به ارزش حدود ۱۰ میلیارد تومان میان خانوادههای نیازمند زیر پوشش این نهاد خبر داد.
عرب گفت: اقلام توزیعی شامل بخاری، تلویزیون، یخچال، فرش و آبگرمکن بوده است که بر اساس نیازسنجی، در اختیار مددجویان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تأمین نیازهای اساسی خانوارهای زیر حمایت از اولویتهای این نهاد است، افزود: این طرح با هدف بهبود شرایط معیشتی، افزایش رفاه نسبی خانوادهها و حفظ کرامت انسانی مددجویان اجرا شده است.
عرب افزود: کمیته امدادامام خمینی (ره) تلاش میکند با بهرهگیری از منابع حمایتی و مشارکت خیران نیکاندیش، زمینه برخورداری خانوادههای نیازمند از امکانات اولیه زندگی را فراهم کند.
وی با قدردانی از همراهی خیران در حمایت از نیازمندان تأکید کرد: این نهاد در مسیر توانمندسازی و حمایت پایدار از خانوادههای زیرپوشش، با جدیت گام برمیدارد.