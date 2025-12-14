پخش زنده
یک قلاده خدنگ در یک ساختمان مسکونی در شهرک زایندهرود اصفهان زندهگیری و در طبیعت رها شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: طی تماس شهروندان با مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر ورود یک قلاده خدنگ بازیگوش به داخل ساختمان مسکونی در شهرک زایندهرود، بلافاصله گروه شماره ۱۵ به محل حادثه اعزام شد.
مجتبی دهقانی افزود: آتشنشانان پس از حضور در محل و انجام بررسیهای لازم، با رعایت کامل اصول ایمنی و بدون وارد شدن هیچگونه آسیبی به حیوان، عملیات زندهگیری خدنگ را با موفقیت انجام دادند.
وی افزود: این حیوان وحشی پس از مهار ایمن، توسط گروه اعزامی در زیستگاه طبیعی و مناسب رهاسازی شد.
بگفته وی این عملیات بدون بروز حادثه، خسارت و مصدومیت برای ساکنان ساختمان و حیوان پایان یافت.
خدنگ گونهای گوشتخوار از راسته گربهسانان است که از لحاظ ظاهری شباهتهایی با خانواده راسوها دارد، اما راسو و خدنگ هیچ نسبت خویشاوندی با هم ندارند.