پخش زنده
امروز: -
مدیرکل سازمان انتقال خون چهارمحال و بختیاری با اشاره به کاهش آمار مراجعین برای اهدای خون بر لزوم مشارکت گرم مردم استان برای این اقدام خداپسندانه در روزهای سرد سال تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین هاشمی با اشاره به کاهش آمار مراجعین برای اهدای خون و لزوم مشارکت گرم مردم استان برای اهدای خون در روزهای سرد گفت: در فصول سرد سال به علت شیوع بیماریهای سرماخوردگی و آنفلوانزا و شرایط جوی حاکم میزان مراجعه به مراکز خونگیری کاهش مییابد در حالیکه نیاز به خون و فراوردههای خونی دائمی و همیشگی است.
وی افزود: ذخیره خون استان پنج روز است و برای تقویت ذخایر و جلوگیری از مشکلات احتمالی در فصل سرما، نیازمند مشارکت بیشتر همه گروههای خونی بویژه گروه خون o منفی هستیم.
مدیرکل سازمان انتقال خون چهارمحال و بختیاری بیان داشت: بیماران دیالیزی، تالاسمی، هموفیلی، سرطانی و مجروحان سوانح و حوادث همواره نیازمند این ماده حیاتی هستند و از مردم نوعدوست استان درخواست میشود، در این فصل نیز از اهدای خون غافل نشوند.