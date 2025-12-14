محصولات سنتی، صنایع دستی، خوراکی‌های یلدایی و اقلام مناسب هدیه شب یلدا در نمایشگاه شب یلدای ارومیه ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نمایشگاه شب یلدا ارومیه ۱۴۰۴ یکی از رویداد‌های مهم فرهنگی و اقتصادی آذربایجان غربی است که با هدف پاسداشت آیین کهن یلدا، حمایت از تولیدکنندگان بومی و ایجاد فضای شاد خانوادگی برگزار می‌شود. این نمایشگاه فرصتی مناسب برای معرفی محصولات سنتی، صنایع دستی، خوراکی‌های یلدایی و اقلام مناسب هدیه شب یلدا است.

در این رویداد، غرفه‌های متنوعی از فروش آجیل، انار، هندوانه، شیرینی‌های محلی، صنایع دستی، محصولات فرهنگی و تزئینات یلدایی حضور دارند. نمایشگاه شب یلدا ارومیه به‌عنوان یکی از پربازدیدترین نمایشگاه‌های فصلی، هر ساله میزبان هزاران بازدیدکننده از شهر ارومیه و شهر‌های اطراف است.

برگزاری برنامه‌های جانبی مانند موسیقی سنتی، آیین‌های محلی، مسابقات فرهنگی و فضای کودک، جذابیت این نمایشگاه را دوچندان کرده و آن را به یک رویداد خانوادگی کامل تبدیل می‌کند. حضور در نمایشگاه شب یلدا ارومیه ۱۴۰۴ تجربه‌ای متفاوت از خرید، فرهنگ و شادی در بلندترین شب سال خواهد بود.