معاون توسعه مدیریت استاندار کرمان گفت: دستگاههای اجرایی استان اقلام و خدمات پیشبینیشده برای مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را تأمین کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان گفت: دستگاههای اجرایی استان اقلام و خدمات پیشبینیشده برای مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را تأمین کردهاند و تمهیدات پشتیبانی و اسکان زائران تا این مرحله بدون مشکل پیش رفته است.
مرضیه مهدوی یکشنبه ۲۳ آذر در ششمین جلسه هماهنگی مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی
وی افزود: برنامههای مرتبط با هفته مقاومت از ۱۱ تا ۱۷ دیماه برگزار میشود و در این بازه زمانی، خدماترسانی به زائران در دستور کار قرار دارد.
مهدوی در ادامه گفت: خدمات اسکان و پذیرایی بر اساس ثبتنام انجام میشود؛ ثبتنام از پیش به مسئولان کمک میکند تا برآورد دقیقتری از شمار زائران داشته باشند.
استان کرمان پذیرای همه زائرانی است که برای شرکت در مراسم به این شهر سفر میکنند.