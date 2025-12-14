



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری قاتل ۳۲ ساله با سرعت عمل ماموران کلانتری ۲۱ کوی زهرا خبر داد.

سرهنگ "اسماعیل زراعتیان" ، اظهار داشت: در پی تماس از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به جرح در خیابان شهید ظریف شیراز، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که دو شهروند بر سر اختلافات شخصی با یکدیگر وارد بحث و مشاجره و سپس درگیر می‌شوند.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: در این درگیری مرد ۳۲ ساله با سلاح سرد شهروند ۳۴ ساله را به شدت مجروح می‌نماید که پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحت وارده جان خود را از دست می‌دهد.

سرهنگ "زراعتیان" خاطر نشان کرد: ماموران انتظامی موفق شدند بلافاصله پس از وقوع قتل قاتل را در همان محل درگیری شناسایی و دستگیر کنند.

سرهنگ زراعتیان گفت: عاقبت اندیشی در امور، بالا بردن آستانه تحمل، داشتن مهارت حل مسئله و احترام به قانون می‌‎تواند از وقوع جرائم این چنینی جلوگیری کند.