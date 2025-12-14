پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از شناسایی و رفع ۲۷ نقطه حادثهخیز در محورهای مواصلاتی استان طی سال جاری خبر داد و گفت: برای اصلاح و ایمنسازی این نقاط بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ارسلان شکری با بیان اینکه رفع نقاط پرخطر نقش مستقیمی در کاهش تصادفات و تلفات جادهای دارد،گفت: تا پایان امسال ۱۲ نقطه حادثهخیز دیگر نیز در دستور کار قرار دارد و عملیات ایمنسازی آنها با جدیت دنبال میشود.
وی تأکید کرد: ارتقای ایمنی تردد و حفظ جان کاربران جادهای از مهمترین اولویتهای این ادارهکل است و در این راستا، تمام ظرفیتهای فنی و اعتباری برای اصلاح مسیرهای پرخطر بهکار گرفته خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه راههای روستایی اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۱۲۰ کیلومتر راه روستایی در استان احداث شد، اما این رقم امسال با رشد چشمگیر به ۱۷۱ کیلومتر افزایش یافته است.
شکری خاطرنشان کرد: توسعه راههای روستایی با اختصاص ۹۴۰ میلیارد تومان اعتبار در سال جاری، نقش مهمی در بهبود دسترسی، افزایش ایمنی و ارتقای شاخصهای توسعه در مناطق روستایی آذربایجانغربی ایفا میکند.