به دنبال بارندگی‌های اخیر سازه‌ها و سد‌های آبخیزداری شهرستان پارسیان سه میلیون و ۵۰ هزار مترمکعب آبگیری شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پارسیان هرمزگان گفت: این حجم در ۹ سازه آبگیری شده است.

عبدالله ابراهیمی افزود: سازه‌های آبخیزداری پارسیان با هدف مدیریت رواناب، جلوگیری از فرسایش خاک و ذخیره نزولات جوی ساخته شده‌اند.

وی گفت: تداوم اجرای طرح‌های آبخیزداری نقش مهمی در پایداری منابع طبیعی، افزایش تاب‌آوری مناطق و حمایت از معیشت جوامع محلی دارد.

شهرستان پارسیان ۳۵ سازه آبخیزداری با گنجایش نه میلیون و ۵۰۰ متر مکعب دارد.

بر اساس اعلام اداره‌کل هواشناسی هرمزگان؛ در دو روز گذشته ایستگاه «برکه دکا» در شهرستان پارسیان با ثبت ۵۸ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داده است.

همچنین در این مدت در دیگر شهر‌های پارسیان از جمله کوشکنار ۴۶ میل متر، دشتی ۳۳ و پنج دهم میلی‌متر، میلکی ۲۶ میلی‌متر و بستانو ۲۴ میلی‌متر باران باریده است.