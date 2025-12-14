پخش زنده
اول راه هر روز ساعت ۱۰ از رادیو نمایش پخش و ساعت ۱۶:۳۰ بازپخش میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این اثر داستان حمله رژیم بعث به شهر مهران در نخستین روزهای آغاز جنگ تحمیلی است.
پخش «شیش ماهه» به زودی از شبکه سه آغاز میشود. این مجموعه ۱۷ قسمتی به کارگردانی مهران مدیری، داستان جوانی است که در شش ماه باقیمانده از عمرش تلاش میکند اشتباهات گذشته اش را جبران کند.
ایران باستان دوشنبهها ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۹ بازپخش میشود. کاوشهای باستان شناسی در مناطق مختلف کشور موضوع این مجموعه است.
شبکه چهار مجموعه «موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا» را از فردا ساعتهای ۱۱ و ۱۸ پخش میکند. این مجموعه هشت قسمتی محصول ۲۰۲۵، به زندگی سیاسی بنیتو موسولینی دیکتاتور ایتالیا میپردازد.