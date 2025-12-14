پخش زنده
وقوع آتشسوزی در یک منزل مسکونی در شهر شهباز، خسارت جانی در پی داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بنا بر اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، روز گذشته وقوع آتشسوزی در یک منزل مسکونی در شهر شهباز گزارش شد و دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای اورژانس ۱۱۵ شهباز و دستجرده به محل حادثه اعزام شدند.
در این حادثه یک خانم ۳۷ ساله پس از انجام موفق عملیات احیای قلبی ریوی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان تأمین اجتماعی شازند منتقل شد.
یک آقای ۴۰ ساله نیز که دچار ایست قلبی شده بود، حین انجام عملیات احیا به بیمارستان تأمین اجتماعی شازند انتقال یافت، اما با وجود تلاشهای انجامشده، جان خود را از دست داد.