دو ورزشکار نجف آبادی در رقابتهای بدمینتون رنکینگ زیر ۱۵ سال کشور و انتخابی تیم ملی موفق به کسب رتبه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ در این رقابتها، تیم دونفره مهرشاد عموعلی اکبری و محمدطاها چترایی از شهرستان نجف آباد به مربیگری علی فتاح المنان موفق به کسب مقام سوم شد.
مسابقات رنکینگ کشور در رده سنی نوجوانان (زیر ۱۳ سال و ۱۵ سال) و انتخابی تیم ملی از ۱۸ تا ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۴ به میزبانی قم _ ورزشگاه شهید حیدریان برگزار شد.
در نتایج تیمی مسابقات دو نفره هم اصفهان با یزد مقام سوم مشترک را بدست آوردند.