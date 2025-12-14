پخش زنده
امروز: -
معاون عمرانی استانداری تهران گفت: افت فشار آب درپایتخت ادامه دارد، چرا که آب در شهر نداریم و برای مدیریت مصرف آب اجرای این برنامه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید کمالالدین میرجعفریان با بیان اینکه وضعیت بارشها در شهر تهران خوب نبود و حتی روان آبی هم در سطح شهر اتفاق نیفتاد، افزود: بارشها از ابتدای آذر در برخی مناطق تهران کمتر از یک میلیمتر بوده است.
میرجعفریان تصریح کرد: مردم باید در مدیریت مصرف آب اهتمام به خرج دهند و دستگاههای استان نیز به این مساله توجه ویژه داشته باشند.
معاون استاندار تهران در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پروژههای آبرسانی به تهران، گفت: انتقال آب طالقان به تهران به سرانجام رسید و ۵ هزار لیتر در ثانیه وارد شبکه شده و پروژه رینگ قمر بنیهاشم و طرح انتقال آب لار نیز با جدیت در حال دنبال شدن است.