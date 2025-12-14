پخش زنده
۷۰۰ کیلوگرم چوب تاغ قاچاق در آران و بیدگل کشف و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آرانوبیدگل گفت: ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی و پلیس یک کوره زغال را شناسایی و حدود ۷۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق درخت تاغ و ۳۶۵ کیلوگرم زغال تاغ از یک خانهباغ توقیف کردند.
حمید گلآرایی با اشاره به شرایط اقلیمی منطقه افزود: آرانوبیدگل دارای حدود ۳۸۴ هزار هکتار اراضی بیابانی و ۱۲۰ هزار هکتار جنگل دستکاشت تاغ است که نقش مهمی در مهار ماسههای روان و مقابله با فرسایش بادی دارد.
وی گفت: هرگونه قطع، تخریب یا تصرف اراضی ملی و جنگلهای دستکاشت پیگرد قانونی دارد و شهروندان میتوانند هرگونه تخلف را از طریق شماره تلفن ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش کنند.