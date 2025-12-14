پخش زنده
وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در واکنش به مانور القسام برای به اسارت گرفتن وی، خواهان اعدام اسرای فلسطینی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی ویدیویی را که ارتش این رژیم از نوار غزه به دست آورده، منتشر کرد که در آن اعضای گردانهای القسام، شاخه نظامی حماس در حال انجام یک تمرین آموزشی برای شبیهسازی ربودن «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی دیده میشوند.
بر اساس این گزارش، یگان ویژه حماس یک مانور میدانی انجام داد که شامل حمله به یک مکان ساختگی بود. فیلم نشان میداد؛ مبارزان حماس، شخصی را که ماسکی بر صورت داشت و شبیه به چهره بن گویر بود، اسیر کرده و سپس او را به سمت دو خودروی متعلق به «یگان سایه» که مسئول بازداشت و امنیت گروگانهای اسرائیلی است، منتقل میکنند.
این کانال عبری گزارش داد که این رزمایشها پیش از حمله هفت اکتبر ۲۰۲۳، به عنوان بخشی از طرحی که شامل پشتیبانی آتش، پراکنده کردن نیروها با استفاده از پهپادهای انتحاری و عملیات ربایش شخصیتهای اسرائیلی بود، برگزار شد.
بن گویر در مورد این ویدیو گفت که این افشاگری به «۶ تلاش قبلی برای هدف قرار دادن او و خانوادهاش» اضافه میشود. وی از «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواست که مجازات اعدام را علیه اسرای فلسطینی اجرا کند.
بن گویر افزود: «من عقبنشینی نخواهم کرد و به تغییرات در سیستم زندانها، تخریب خانههای غیرقانونی در النقب و تلاش برای اعمال حاکمیت اسرائیل بر مسجد الاقصی ادامه خواهم داد.»