رییس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی خوزستان گفت: مسابقه رالی شهری خانواده به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) در کارون برگزار و در پایان به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اسکندر عیسوند اظهارکرد: ۲۱ آذرماه همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) مسابقه رالی شهری خانواده در شهر کارون انجام شد که شرکت در این مسابقه برای عموم افراد آزاد بود.

وی ادامه داد: این مسابقه ساعت ۹ صبح از ورزشگاه تختی اهواز شروع شد و تا روستای گردشگری علوه شهرستان کارون ادامه داشت و طی مسیر نیز تایمگیری صورت گرفت.

رییس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی خوزستان گفت: همچنین هیات پیش از آغاز مسابقه رالی، یک کلاس توجیهی نقشه‌خوانی برای شرکت کنندگان برگزار کرد که افراد با نحوه خواندن نقشه و همچنین مسیر مسابقه آشنایی پیدا کردند.

وی با اشاره به برگزاری این رویداد در ۲ کلاس همگانی و بانوان بیان کرد: هدف از برگزاری مسابقه رالی شهری خانواده علاوه بر ایجاد شور و نشاط میان اعضای خانواده‌ها، آشنا کردن عموم با نحوه صحیح رانندگی‌کردن است.

عیسوند با اشاره به اینکه اداره کل ورزش و جوانان خوزستان در انجام برنامه‌ریزی برای برگزاری این مسابقه نقش بسیار مهمی داشت گفت: همچنین از همکاری ارگان‌هایی مانند فرمانداری، نیروی انتظامی، شهرداری، اورژانس، آتش نشانی و اداره ورزش و جوانان اهواز و کارون تشکر می‌کنیم.