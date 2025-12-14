پخش زنده
داوران ۳ بخش مسابقه بینالملل، غزه و دانشجویی نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هیئت داوران ۳ بخش مسابقه بینالملل و بخش غزه و دانشجویی نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» معرفی شدند.
داوران بخش بین الملل
آنا ماریا آلوارزموریل کارگردان و تهیهکننده اسپانیایی، واسیلی یوگنی یویچ استپانوف منتقد سینما و روزنامهنگار اهل روسیه و آرش لاهوتی کارگردان و مستندساز هیئت داوران بخش مسابقه بینالملل فیلمهای کوتاه و نیمهبلند نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» هستند.
داوران بخش غزه
گوران رادانوویچ کارگردان اهل صربستان، فرشاد فرشتهحکمت مستندساز و استاد دانشگاه، رشید مشهراوی کارگردان اهل فلسطین داوران بخش مسابقه مستندهای بلند نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» هستند.
شرف البولکینی مجری برنامهساز، کارگردان و مدیر رسانه از کشور مصر، خولیو پرس دل کامپو مستندساز از کشور اسپانیا، مهدیه سادات محور تهیه کننده و کارگردان از کشور ایران هیئت داوران بخش رقابتی غزه نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» هستند.
داوران بخش دانشجویی
همچنین محمود اربابی استاد دانشگاه صداوسیما، محمد شکیبانیا عضو هیئت امنای مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تهیهکنندگان سینمای مستند خانه سینما و رامتین شهبازی استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه سوره هیئت داوران بخش مسابقه دانشجویی نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» هستند.
علاقهمندان برای اطلاع از لیست داوران بخشهای مختلف میتوانند کاتالوگ نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» را به نشانی www.irandocfest.ir دانلود کنند.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» به دبیری محمد حمیدیمقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذر در پردیس سینمایی ملت در حال برگزاری است.