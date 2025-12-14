پخش زنده
امروز: -
در دوازدهمین اجلاس استانی نماز از ۲۰ سازمان و اداره فعال در ترویج فرهنگ نماز و همچنین ۱۴ نفر از فعالان مدارس، دانشجویان و نمازگزاران مساجد تجلیل شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،حجتالاسلام سید جواد بهشتی، عضو هیئت امنای ستاد اقامه نماز کشور در این مراسم د بر اهمیت نهادینهسازی فرهنگ نماز در میان اقشار مختلف جامعه بهویژه نسل جوان تأکید کرد.
حجت الاسلام سید قریش موسوی، رئیس ستاد اقامه نماز استان قزوین نیز در این اجلاس از آموزش بیش از هزار و ۵۸۰ نفر در حوزههای مختلف مرتبط با ترویج فرهنگ نماز طی سال گذشته خبر داد. این آموزشها شامل دانشجویان، روحانیون مدارس، معلمان، مدرسان خانواده و مربیان مهد کودک بوده است.
وی همچنین اعلام کرد: از مجموع سه هزار اثر ارسالشده به جشنواره «فجر تا فجر»، ۹۲۰ مقاله متعلق به استان قزوین بوده که نشاندهنده اهتمام ویژه مردم این استان به موضوع نماز است.
رئیس ستاد اقامه نماز استان گفت: در حوزه فعالیتهای فرهنگی نیز ۲۰ هزار دانشآموز در نشستهای نماز شرکت کردهاند و تا پایان سال برگزاری ۵۰۰ جلسه توانمندسازی خانوادهها در دستور کار قرار دارد.
حجت الاسلام موسوی افزود: در ارزیابی انجامشده از ۷۰ دستگاه اجرایی استان، ۲۰ دستگاه بهعنوان نهادهای شایسته تقدیر شناخته شدند.
وی حضور مستمر مدیران کل در نمازهای ادارات را عامل مهمی در تشویق کارکنان به اقامه نماز دانست.