به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،علیرضا مقدم در دیدار با سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برنامه‌های بنیاد مسکن در حوزه مسکن روستایی و شهری گفت: این نهاد با تدوین نقشه راه مشخص، موضوعاتی از جمله اجرای طرح هادی، توسعه مسکن شهری و روستایی و محرومیت‌زدایی را با جدیت دنبال می‌کند.

وی با تشریح روند مقاوم‌سازی واحد‌های روستایی افزود: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون بیش از ۱۳۰ هزار متقاضی به بانک‌ها معرفی شده‌اند که بیش از ۱۲۱ هزار پرونده به قرارداد بانکی منجر شده است. همچنین ۱۰۳ هزار و ۵۴۱ واحد مسکونی موفق به دریافت پایان‌کار شده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: از مجموع واحد‌های به بهره‌برداری رسیده، ۹۳ هزار و ۴۲۱ واحد روستایی مقاوم‌سازی شده که این رقم نشان‌دهنده تحقق ۳۷ درصدی مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی روستایی در استان است.

در ادامه این دیدار، سلام ستوده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن، بر ضرورت توجه ویژه به شهرستان مهاباد تأکید کرد و گفت: مهاباد از مناطق نیازمند توسعه در جنوب استان است و مشارکت بالای مردم در طرح‌های بنیاد مسکن، فرصت مناسبی برای ارتقای شاخص‌های طرح هادی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی فراهم کرده است.

وی افزود: نمایندگان مردم نیز در کنار شهروندان، آماده همکاری برای بهبود وضعیت زیرساخت‌ها و افزایش ایمنی واحد‌های مسکونی روستایی هستند.