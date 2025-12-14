پخش زنده
بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال از سوی خیرین هلالاحمر استان زنجان برای اجرای طرح ملی «نذر خدمت ۸» در استان لرستان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: برای اجرای طرح ملی"نذر خدمت ۸" و ارائه خدمات زیست محیطی و آبرسانی، آموزشی، دارویی و درمانی، بهداشتی و معیشتی، در استان لرستان بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال توسط خیرین هلال احمر زنجان اختصاص یافته است.
هاشمی با بیان این مطلب افزود: طرح ملی "نذر خدمت ۸" با محوریت ارائه خدمات زیستمحیطی، آبرسانی، آموزشی، دارویی، درمانی، بهداشتی و معیشتی توسط جمعیت هلالاحمر استان زنجان در مناطق کمبرخوردار استان لرستان اجرا شد.
وی افزود: در قالب اجرای این طرح، بیش از ۲ هزار و ۳۶۷ نفر از خدمات درمانی، دارویی، معیشتی و بشردوستانه بهرهمند شدند و اقلام به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال به استان لرستان ارسال شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان با اشاره به اینکه شهرستانهای سپیددشت و پلدختر میزبان اجرای این طرح ملی در سال جاری بودند، اظهار کرد: خدمات ارائهشده شامل حوزههای آبرسانی، زیستمحیطی، کاروان سلامت، آموزشی، بهداشتی و معیشتی بوده است.
هاشمی ادامه داد: تجهیزات مورد نیاز برای احیا و راهاندازی دو دستگاه تصفیه آب آشامیدنی نیز با مشارکت یک خیر زنجانی خریداری و در روستاهای چمگرداب و قلعهمیشوند نصب و راهاندازی شد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اقلام ارسالی به استان لرستان، دارو به ارزش بیش از ۶ میلیارد ریال بوده است، افزود: همچنین بستههای معیشتی و بهداشتی به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد ریال و نوشتافزار به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در میان نیازمندان این مناطق توزیع شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان با تأکید بر نقش اجرای این طرح در ارتقای سطح سلامت مناطق کمبرخوردار، گفت: اجرای "نذر خدمت ۸" موجب بهبود کیفیت زندگی مردم، توسعه سلامت و افزایش تابآوری روستاهای متأثر از خشکسالی در استان لرستان میشود.
وی خاطرنشان کرد: در قالب این طرح، ۱۲ پزشک متخصص و فوقتخصص برای معاینه و ارائه خدمات دارویی رایگان به مناطق هدف اعزام شدند و همچنین یک مدرسه و یک مسجد با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال بازسازی و مرمت شد.