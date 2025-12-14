شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:با توجه به کمبود آب در مخازن تبریز این شرکت در ساعات ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۳ ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب کوی استانداری، جماران، کرم زاده، ولیعصر ۲، دهخدا، سپهر صادرات، فرشته و همچنین شهرک امام، شهرک شهید بهشتی، روستای مایان و جاده سنتو میباشد؛ بنابراین از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.