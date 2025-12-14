زمین خاکیِ فوتبال در روستای خانکندیِ اردبیل، بیش از ۳۰ سال در اختیار اهالی بوده و استعدادهای زیادی از همین زمین، به جامعه ورزشی معرفی شدند.اما این زمین، سال گذشته به یک سرمایه‌گذارِ بخش خصوصی واگذار شده و کار، تا دیوارکشیِ کارگاه تولیدِ بتن هم پیش رفته!

حالا این اقدام که گفته می شود با مجوز هم بوده، باعث گلایه اهالیِ روستا شده.

در حالی که اهالی روستای پرجمعیت خان‌کندی از تغییرات به وجود آمده ناراحت و نگران هستند که مسئولان امر کمترین بها و اهمیتی به موضوع تغییر کاربری زمین ورزشی به واحد تولیدی نداده و در یک اقدام عجیب زمین فوتبال را با سابقه دیرین سه دهه‌ای، تبدیل به کارگاه تولید بتن کردند.

اهالی این منطقه که تنها فضای ورزشی و تفریحات سالم خود را از دست داده، از مسئولان و متولیان خواستند تا جلوی ساخت و سازها را در این محدوده فضای ورزشی گرفته و اجازه ندهند تا با قطع میل‌های زمین فوتبال، جوانان و نوجوانان نمینی ناکامی دیگری را تجربه کنند.

در این زمینه مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل، اظهار کرد: زمین فوتبال خان‌کندی در سال 1402 بر اساس توافقی که بین مدیرکل سابق ورزش استان با سرمایه‌گذار به امضا رسیده در مقابل واگذاری یک‌هزار و 500 متر مربع زمین چمن مصنوعی، حق بهره‌برداری از این فضا را داشته اما به تعهدات خود عمل نکرده است.

عوض نخست افزود: ما به این پرونده ورود پیدا کرده و با همکاری دادستان نمین قرار شده جلوی ساخت و سازها در این زمینه گرفته شود تا سرمایه‌گذار به وعده خود که در قرارداد رسمی به آن قید شده، عمل کرده و در نقطه مقابل چمن مصنوعی در این منطقه راه‌اندازی شود.

وی تصریح کرد: ما مدافع حق و حقوق مردم هستیم اما این زمین متعلق به منابع طبیعی است و تغییر کاربری آن بر عهده ما نبوده ولی در مقابل این واگذاری، سرمایه‌گذار موظف است زمینه یک‌هزار و 500 متر مربعی را به عنوان چمن مصنوعی تدارک دیده و در اختیار ورزشکاران این منطقه قرار دهد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل تاکید دادستان نمین را بر حفظ حقوق عامه یادآور شد و گفت: دستگاه قضا خط قرمز خود را حفظ حقوق عامه معرفی کرده و بدون ابهام سعی می‌کند تا از حق و حقوق واقعی دفاع کرده و اجازه کوچکترین تخلفی را در این زمینه ندهد.

اما به نظر می‌رسد مدیران سابق ورزش و جوانان این استان در یک اقدام عجیب در واگذاری زمین فوتبال خان‌کندی دچار قصور و اشتباه شده و بدون اینکه به استعلام امور اراضی پاسخ دهند، این زمین را که به ورزش اختصاص یافته بود بدون هیچ‌گونه اعتراض و توجهی به راحتی در اختیار سرمایه‌گذار قرار دادند.

در این شرایط باید منتظر ماند و دید تا قدرت صنعت بر ورزش می‌چربد و یا ورزش قادر خواهد بود که بر صنعت غلبه کند.