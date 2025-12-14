رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی بهبهان گفت: مقادیری ابزارالات قاچاق در این شهرستان کشف و قاچاقچی به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الله روز پیکر گفت: ماموران نیروی انتظامی پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق شامل قفل کتابی، آچار بکس، آچار فرانسه و لوله گیر، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاق انواع ابزار آلات به ارزش یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بهبهان رسیدگی شد.

روز پیکر بیان داشت: شعبه با بررسی محتوای پرونده، متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.