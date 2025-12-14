کیفیت هوای کلانشهر مشهد، امروز، یکشنبه در وضعیت آلوده برای افراد حساس قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: شاخص کیفیت هوای کلانشهر مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته و یکی، دو ساعت قبل با عدد ۱۰۷ نشانگر هوای «ناسالم» و آلودگی برای افراد حساس است.

سعید محمودی با بیان اینکه مشهد مدتی است که وارد ماه دوم پایداری آلودگی هوا شده و کاهش حجم آلاینده‌ها به صورت مقطعی و کوتاه است، افزود: شاخص کیفیت هوا در سه منطقه مشهد در شرایط آلوده و وضعیت هشدار برای تمامی افراد است.

او ادامه داد: کیفیت هوا در هفت منطقه بیانگر شرایط ناسالم و آلوده برای افراد حساس است و هوای ۱۳ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا، در شرایط سالم قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: شرایط کنونی برای حضور افراد حساس مانند بیماران قلبی - تنفسی، کودکان و زنان باردار و تردد‌های غیرضروری در سطح شهر مناسب نیست.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت «سالم» است.

همچنین وقتی شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی قرار می‌گیرد به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» بوده و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب می‌شود.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت «اضطراری» و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت «بحرانی» آلودگی هواست.