نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ تعرفهای برای صادرات گوجه فرنگی اعمال نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجت الاسلام موسی احمدی در جمع مردم آبدان با توجه به فصل برداشت گوجه خارج از فصل در استان بوشهر گفت: هیچگونه تعرفه هفت هزار تومانی گوجه فرنگی استان بوشهر اعمال نخواهد شد و کارتهای بازرگانی کشاورزان نیز برای سه ماه آینده با ضوابط پیشین تمدید میشود.
وی بیان کرد: تصمیم اخیر درباره اعمال تعرفه هفت هزار تومانی بر صادرات گوجه فرنگی استان بوشهر لغو شده و روند صادرات بدون هیچ تغییر و هزینه اضافی ادامه خواهد یافت.
احمدی گفت: در همین راستا کارتهای بازرگانی کشاورزان نیز طبق شرایط سابق برای مدت سه ماه دیگر تمدید خواهد شد تا فعالان این حوزه بتوانند بدون دغدغه در فرآیند صادرات شرکت کنند.
وی افزود: پیگیریها برای تسهیل روند صادرات گوجه فرنگی نوبرانه جنوب بوشهر با جدیت در حال انجام است و تلاش میشود تمامی موانع احتمالی پیش از آغاز فصل اصلی برداشت برطرف شود.