سد خرمرود تویسرکان با پیشرفت بیش از ۹۵ درصدی در بدنه، به مرحله نهایی عملیات اجرایی رسیده و به‌زودی آبگیری آزمایشی آن آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان گفت: این سدکه با هدف تامین آب آشامیدنی ۵۳ روستای پایین‌دست و پایداری منابع آبی جنوب همدان ساخته شده، پس از سال‌ها تلاش مهندسی و سرمایه‌گذاری در حال تکمیل است.

رضا اخلاص‌مند افزود: طرح سد خرمرود در شهرستان تویسرکان یکی از طرح‌های راهبردی استان به شمار می‌رود که پس از سال‌ها تلاش، به مرحله پایانی عملیات اجرایی رسیده و به‌زودی آماده آبگیری خواهد شد.

او تاکید کرد: اهمیت این طرح تنها به تأمین آب آشامیدنی محدود نمی‌شود، با ساخت این سد، امکان ایجاد زمینه‌های توسعه گردشگری طبیعی، بهره‌برداری بهینه از منابع آب سطحی، کنترل سیلاب‌های فصلی، و همچنین افزایش ضریب امنیت آبی منطقه فراهم خواهد شد.

از سوی دیگر، کاهش وابستگی روستا‌های مسیر به آب‌های زیرزمینی و چاه‌های کشاورزی می‌تواند فشار بر سفره‌های زیرسطحی را کاهش داده و نقش مهمی در جلوگیری از فرونشست و تخریب منابع طبیعی ایفا کند.

مجموعه این اهداف نشان می‌دهد که خرمرود، فقط یک سازه عمرانی نیست؛ بلکه طرحی بلندمدت برای آینده منابع آب استان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان تصریح کرد: سد خرمرود بر روی رودخانه اشتران ساخته شده که یکی از شاخه‌های اصلی آبریز جنوب استان همدان است، این سد در نزدیکی روستای اشتران قرار دارد و فاصله آن تا شهر تویسرکان حدود ۱۸ کیلومتر و با مرکز استان همدان نیز حدود ۳۵ کیلومتر است.

اخلاصمند گفت: تا کنون حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال اعتبار برای این طرح تخصیص یافته و حدود پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال دیگر نیاز است تا بتوانیم طرح را تا زمان آبگیری کامل و راه‌اندازی سازه‌های جانبی به‌پایان برسانیم.