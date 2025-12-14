وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از مدیریت استاندار خوزستان در شرایط ویژه، نقش وی در مدیریت تنش‌های آبی و تامین امنیت غذایی را کلیدی خواند و آن را الگویی برای سطح کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد نوری قزلجه در پی سفر به خوزستان و دیدار با استاندار با اشاره به همراهی و مدیریت توانمند آقای موالی زاده اظهار کرد: اگر مدیریت توانمند و همه جانبه استاندار خوزستان نبود، قطعاا کار با مشکلات بزرگی مواجه می‌شد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: استاندار خوزستان از استانداران باتجربه و مدیران توانمندی است که در ایام جنگ ۱۲ روزه و نیز در مدیریت مسائل پیچیده‌ای مانند تنش آبی، نقش موثری در تامین امنیت غذایی کشور داشتند.

نوری قزلجه خاطرنشان کرد: در دوران جنگ ۱۲ روزه که مسئولیت مستقیم در حوزه امنیت غذایی داشتم، شاهد بودم که استاندار خوزستان با سرکشی مستمر به بندر و نظارت دقیق بر حمل‌ونقل کالاها، هم از منافع استان و هم از کشور دفاع کردند.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین به رویکرد مدیریتی استاندار در مواجهه با چالش‌ها اشاره کرد و گفت: موالی‌زاده در فعالیت‌های مختلف استان، مدیریت دقیقی دارد و موضوعاتی را که اگر به درستی تدبیر نشوند می‌توانند به مسائل بزرگتری تبدیل شوند، با حوصله و توانمندی بالایی مدیریت می‌کند.

وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از ظرفیت های بندری خوزستان از شتاب گرفتن روند تخلیه و توزیع نهاده‌ها خبر داد و تأکید کرد که ذخایر کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی کشور به سطح اطمینان رسیده است. در حالی که طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر دامداران و مرغداران بار‌ها نسبت به کمبود نهاده‌های دامی و اختلال در روند تأمین و توزیع خوراک دام و طیور هشدار داده‌اند، شواهد میدانی و اظهارات فعالان این بخش نشان می‌دهد که بازار نهاده همچنان با چالش‌های جدی مواجه است؛ چالش‌هایی که مستقیماً هزینه تولید را افزایش داده و نگرانی‌ها نسبت به تداوم تولید و اثرگذاری آن بر قیمت محصولات پروتئینی را تشدید کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بخش عمده‌ای از این کمبود ناشی از مشکلات ارزی، تأخیر در تخصیص ارز وارداتی، رسوب نهاده‌ها در بنادر و کندی فرآیند ترخیص عنوان می‌شود؛ مسائلی که موجب شده نهاده‌های وارداتی با فاصله زمانی قابل توجه به دست تولیدکنندگان برسد یا در برخی مقاطع، دامداران ناچار به تأمین نهاده از بازار آزاد با قیمت‌های بالاتر شوند. این وضعیت، به‌ویژه برای واحد‌های کوچک و متوسط دامداری و مرغداری، فشار مضاعفی ایجاد کرده و برخی تولیدکنندگان نسبت به کاهش ظرفیت یا توقف فعالیت خود هشدار داده‌اند.

در همین ارتباط، وزیر جهاد کشاورزی پیش‌تر در گفت‌و‌گو‌ها و نشست‌های خبری، با تأیید وجود مشکلات در روند تأمین نهاده، وعده داده بود که با تسریع در تخصیص ارز و ترخیص محموله‌های وارداتی، وضعیت بازار به‌تدریج به ثبات خواهد رسید. به گفته وزیر، بخش قابل توجهی از نهاده‌های دامی وارد کشور شده و در بنادر موجود است و با رفع موانع ارزی و اداری، این نهاده‌ها در شبکه توزیع قرار خواهد گرفت.

با این حال، فعالان بخش دام و طیور معتقدند فاصله میان وعده‌ها و تحقق عملی آنها همچنان محسوس است و اثر کمبود نهاده در بازار به‌طور کامل برطرف نشده است. به باور کارشناسان، حتی وقفه‌های کوتاه‌مدت در تأمین نهاده می‌تواند زنجیره تولید محصولات پروتئینی را دچار اختلال کند و در نهایت به افزایش قیمت گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات در بازار مصرف منجر شود.

در ادامه پیگیری‌های دولت برای سامان‌دهی وضعیت نهاده‌های دامی، امروز وزیر جهاد کشاورزی با سفر به استان خوزستان، از سیلو‌ها و بنادر محل واردات نهاده در بندر ماهشهر بازدید کرد. این بازدید با هدف بررسی میدانی روند تخلیه، نگهداری و ترخیص نهاده‌های وارداتی و شناسایی موانع موجود در مسیر توزیع انجام شد. وزیر در جریان این بازدید، بر ضرورت تسریع در ترخیص محموله‌ها و رساندن نهاده‌ها به دست تولیدکنندگان تأکید کرد.

رفع گره‌های ارزی و اداری در هفته‌های اخیر

وی با اشاره به مشکلاتی که در هفته‌های گذشته در این حوزه وجود داشت، افزود: در چند هفته اخیر با یک‌سری مشکلات در حوزه تأمین ارز و همچنین در فرآیند‌های اداری مواجه بودیم که خوشبختانه با دستورات گره‌گشای روسای محترم قوا، چه در بحث تأمین ارز برای تأمین‌کنندگان کالا و چه در زمینه صدور مجوز تخلیه و حمل ۱۰۰ درصدی کالا‌های اساسی و فاسدشدنی از بندر، این موانع برطرف شد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با صدور این دستورات و گره‌گشایی‌هایی که صورت گرفت، حمل نهاده‌های دامی در بندر شتاب بیشتری گرفت؛ هم پهلوگیری و تخلیه کشتی‌ها افزایش یافته و هم حمل بار به نقاط مختلف کشور با سرعت بیشتری در حال انجام است.

ورود حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون تن کالای اساسی از ابتدای سال

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره میزان واردات کالا‌های اساسی از بندر امام خمینی از ابتدای سال جاری گفت: آمار دقیق را باید از مدیر بندر دریافت کرد، اما با توجه به اینکه بخش عمده کالا‌های اساسی کشور از این بندر خارج می‌شود، برآورد ما این است که تاکنون حدود ۱۱ یا حتی ۱۲ میلیون تن کالای اساسی از این بندر وارد کشور شده باشد.

سهم ارز ترجیحی در قیمت تمام‌شده کالا‌ها محدود است

نوری قزلجه در پاسخ به سوالی درباره علت افزایش تورم برخی کالا‌های اساسی با وجود تخصیص ارز ترجیحی توضیح داد: در بحث ارز ترجیحی باید دید اثر آن در قیمت تمام‌شده هر کالا چه میزان است، چراکه ۱۰۰ درصد هزینه‌های تولید با ارز ترجیحی تأمین نمی‌شود. بالاترین نقش ارز ترجیحی مربوط به تولید مرغ و تخم‌مرغ است که سهم آن کمتر از ۴۰ درصد است و در حوزه شیر، لبنیات و گوشت قرمز این سهم زیر ۲۰ درصد و حتی حدود ۱۵ درصد است؛ بنابراین سایر مؤلفه‌های اقتصاد کلان نیز در قیمت تمام‌شده کالا‌ها نقش دارند.

توزیع نهاده با قیمت مصوب و نظارت شرکت پشتیبانی امور دام

وی افزود: اخیراً اصلاحاتی در روند توزیع انجام شده و نهاده‌های دامی تحت مدیریت شرکت پشتیبانی امور دام و با نظارت این شرکت توزیع می‌شود. توزیع نهاده‌ها حتماً از طریق سامانه بازارگاه و با قیمت مصوب انجام خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر رعایت نرخ‌های مصوب گفت: از همین‌جا از تولیدکنندگان درخواست می‌کنم که نهاده‌ها را فقط به قیمت مصوب سامانه بازارگاه دریافت کنند و هیچ‌کس حق ندارد حتی یک ریال بالاتر از نرخ مصوب از دامداران و مرغداران دریافت کند. همه تولیدکنندگان نیز توجه داشته باشند که پرداختی بیش از نرخ مصوب نداشته باشند، چراکه توزیع تحت کلید شرکت‌های دولتی انجام می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد که این انضباط در حوزه نهاده‌ها، بر کاهش هزینه تمام‌شده و در نهایت بر قیمت محصولات نهایی نیز اثرگذار باشد.

اطمینان به مردم از کم نبودن کالا‌های اساسی

در ادامه این بازدید، یکی از مسئولان بندر امام خمینی نیز با قدردانی از حضور وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: بندر امام خمینی یکی از مهم‌ترین بنادر کشور است و حدود ۷۰ درصد کالا‌های اساسی از طریق این بندر وارد می‌شود. خوشبختانه سرعت تخلیه کالا‌های اساسی از کشتی‌ها و انبار‌ها افزایش یافته و کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: کار با روالی منظم و پرشتاب در حال انجام است و از این بابت به مردم اطمینان می‌دهیم که هیچ نگرانی در زمینه تأمین کالا‌های اساسی وجود ندارد.

با ورود گسترده نهاده‌ها به بازار، تولید تقویت و زمینه کاهش قیمت‌ها فراهم می‌شود

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در پاسخ به ایسنا، با اشاره به بهبود روند تأمین نهاده‌های دامی و ورود آنها به بازار اظهار کرد: با شرایط جدید، هم تولید مرغ، تخم‌مرغ و هم محصولات لبنی و پروتئینی تحت تأثیر مثبت قرار خواهد گرفت و می‌توان انتظار داشت که این روند در کاهش قیمت‌ها نیز اثرگذار باشد.

وی با تأکید بر اینکه کشور با مشکل جدی در حوزه تولید مواجه نبوده است، افزود: مشکل اساسی در تولید نداشتیم و به هر شکلی که بود، تلاش کردیم نهاده مورد نیاز واحد‌های تولیدی در هفته‌های گذشته نیز تأمین شود. اگرچه روز‌های سختی را پشت سر گذاشتیم، اما به لطف خدا این تأمین انجام شد و اجازه ندادیم تولید متوقف شود.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر نهاده‌های دامی به وفور در حال تأمین است و به میزان کافی و حتی بیش از نیاز، در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌شود. این نهاده‌ها با قیمت مصوب، به‌موقع، در تیراژ بالا و با سرعت مناسب به نقاط مختلف کشور حمل و توزیع می‌شود.

نوری قزلجه با اشاره به تغییر شیوه تأمین و توزیع نهاده‌ها نسبت به گذشته تصریح کرد: روش فعلی با گذشته متفاوت است و نهاده‌ها بدون حتی یک ریال اضافه‌بها، بدون پرداخت‌های خارج از فاکتور و بدون گران‌فروشی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. تأکید ما این است که حتی یک ریال بیش از قیمت مصوب نباید دریافت شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به حجم نهاده‌های واردشده و انباشت ایجادشده در نیمه نخست سال، نیاز دامداران و مرغداران به‌طور کامل پوشش داده می‌شود و همین موضوع به‌طور طبیعی بر شدت فعالیت‌های تولیدی و همچنین کاهش هزینه تمام‌شده اثر خواهد گذاشت.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت: با توجه به تدابیری که از پیش اتخاذ شده بود، ثبت سفارش و واردات نهاده‌ها حتی بیش از نیاز کشور انجام شد تا ضریب اطمینان کالایی افزایش یابد و از این بابت، کشور در شرایط پایدارتری از نظر تأمین نهاده‌های دامی قرار گیرد.

مرغداران استان خوزستان- ماهشهر تاکنون با مشکلات تامین نهاده مواجه بودند، اما هم اکنون دیگر مشکلی برای تامین نهاده و تولید وجود ندارد.