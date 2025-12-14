یک رسانه آمریکایی در پی سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی دولت دونالد ترامپ و حمایت قاطعانه از رژیم صهیونیستی، اعلام کرد: «شیرین سعیدی» استادیار ایرانی علوم سیاسی دانشگاه آرکانزاس در پی طرح ادعا‌ها و حمایت از ایران و انتقاد از (رژیم) اسرائیل برکنار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ یک رسانه آمریکایی در پی سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی دولت دونالد ترامپ و حمایت قاطعانه از رژیم صهیونیستی، اعلام کرد: «شیرین سعیدی» استادیار ایرانی علوم سیاسی دانشگاه آرکانزاس در پی طرح ادعا‌ها و حمایت از ایران و انتقاد از (رژیم) اسرائیل برکنار شد.

روزنامه آمریکایی نیویورک پست امروز (شنبه به وقت محلی) گزارش داد که یک استاد علوم سیاسی در دانشگاه آرکانزاس به ستایش از رهبر جمهوری اسلامی ایران با استفاده از سربرگ دانشگاه و انتقاد از رژیم صهیونیستی متهم شده است.

این رسانه آمریکایی افزود: شواهد نشان می‌دهد که شیرین سعیدی رئیس برنامه مطالعات خاورمیانه دانشگاه از حمید نوری که در سوئد بازداشت بود هم حمایت کرده است.

نیویورک پست اضافه کرد: اکنون، قانونگذاران و گروهی از مخالفان ایرانی از مدیران دانشگاه خواسته‌اند که سعیدی را که به گفته سخنگوی دانشگاه، روز جمعه از سمت خود برکنار شد، بیشتر تحت فشار قرار دهند.

بر اساس این گزارش، سعیدی متهم است که از سربرگ دانشگاه برای درخواست آزادی حمید نوری استفاده کرده است. حمید نوری در سال ۲۰۲۲ توسط دادگاهی در سوئد محکوم شده بود.

این رسانه آمریکایی ادامه داد: سعیدی در پیام‌هایی که در ماه نوامبر در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، از (حضرت) آیت‌الله خامنه‌ای رهبر عالی ایران تمجید کرد و برای حفاظت از او دعا و تاکید کرد که او «رهبری است که ایران را در طول حمله اسرائیل سالم نگه داشت، خدا او را حفظ کند».

نیویورک پست ادامه داد: او همچنین، اسرائیل را «دولتی تروریست» و «نسل‌کش» نامیده است.

بر اساس این گزارش، این استاد ایرانی به درخواست اظهار نظر از سوی روزنامه نیویورک پست پاسخی نداده است.