امام جمعه مهریز: زن چراغ و نور زندگی است و نقش اساسی در ایجاد آرامش، تربیت نسل صالح و استحکام بنیان خانواده دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، به مناسبت هفته گرامیداشت مقام زن و روز مادر، نشست صمیمی تجلیل از بانوان شاغل ادارات شهرستان مهریز با حضور عسکرزاده فرماندار شهرستان مهریز، حجت‌الاسلام محی‌الدینی امام جمعه مهریز و جمعی از بانوان کارمند دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

حجت‌الاسلام محی‌الدینی امام جمعه مهریز در این نشست با تبریک میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها و گرامیداشت هفته زن و روز مادر، با اشاره به جایگاه رفیع زن و مادر در آموزه‌های اسلامی گفت: سبک زندگی فاطمی مبتنی بر ایمان، معنویت، عبادت، مهر و عاطفه، دفاع از حق، غیرت، صبر و استقامت است و می‌تواند راهبردی مؤثر برای تعالی خانواده و جامعه اسلامی باشد.

وی با بیان اینکه زن در نگاه اسلام از جایگاه ممتاز و تعیین‌کننده‌ای برخوردار است، افزود: زن چراغ و نور زندگی است و نقش اساسی در ایجاد آرامش، تربیت نسل صالح و استحکام بنیان خانواده دارد؛ الگوبرداری از سیره حضرت زهرا سلام‌الله‌علی‌ها می‌تواند بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد.

امام جمعه مهریز ابراز امیدواری کرد بانوان، به‌ویژه بانوان شاغل شهرستان مهریز، با قرار دادن سیره عملی حضرت زهرا سلام‌الله‌علی‌ها در زندگی فردی و اجتماعی خود، زمینه رشد معنوی خانواده و پیشرفت جامعه را فراهم کنند.

در ادامه این نشست، عسکرزاده فرماندار شهرستان مهریز با قدردانی از تلاش‌های بانوان شاغل ادارات، هدف از برگزاری این جلسه را تکریم مقام مادر، تجلیل از بانوان شاغل و شنیدن دغدغه‌ها و مسائل آنان در حوزه‌های مختلف عنوان کرد و گفت: بانوان شاغل شهرستان مهریز در کنار مسئولیت‌های خانوادگی، نقش مهمی در حوزه‌های اجرایی، فرهنگی و اجتماعی ایفا می‌کنند.

وی افزود: برگزاری این نشست‌ها فرصتی مناسب برای بیان دیدگاه‌ها و مشکلات بانوان و برنامه‌ریزی بهتر در حوزه زنان و خانواده است و در ذیل کارگروه زنان و خانواده، امکان طراحی و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای بانوان شهرستان وجود دارد.

فرماندار مهریز خاطرنشان کرد: این کارگروه می‌تواند علاوه بر معرفی فعالیت‌ها و توانمندی‌های بانوان، زمینه بررسی مسائل و اتخاذ تصمیمات مؤثر برای بهبود شرایط بانوان شاغل را فراهم کند.

در پایان این نشست، از بانوان شاغل ادارات شهرستان مهریز به پاس خدمات و تلاش‌های آنان تجلیل به عمل آمد.