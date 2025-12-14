به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ هیئت وزیران در خصوص اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ر تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موضوع واردات خودرو سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تصویب کردند.

حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ هم تعیین شد.

براساس این گزارش هیئت وزیران در جلسه ۱۲ آذر ۱۴۰۴، به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور، اصلاحاتی را در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو به تصویب رساند.

بر اساس این تصویب‌نامه که در اجرای مصوبه ۸ آذر ۱۴۰۴ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است، در تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، عبارت «به تشخیص وزارت امور خارجه» پس از عبارت «دارای کارت اقامت» اضافه می‌شود.

همچنین حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور، بر اساس نوع پیشرانه و حجم موتور تعیین شده است. مطابق این مصوبه، تعرفه واردات خودرو‌های برقی، هیبریدی (از جمله پلاگین هیبرید) و بنزینی، با توجه به حجم موتور، از ۴ درصد برای برخی خودرو‌ها آغاز شده و تا ۱۶۵ درصد برای خودرو‌های با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی افزایش می‌یابد.





بر اساس اعلام هیئت وزیران، تعرفه‌های تعیین‌شده تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر خواهد بود. همچنین در اجرای این تصویب‌نامه، بند (ج) ماده (۴) و تبصره ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو، موضوع تصویب‌نامه مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳، موقتاً لازم‌الاجرا نخواهد بود.