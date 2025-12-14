پخش زنده
امروز: -
معاون تربیت و آموزش ارتش از برنامه این نیروی مسلح برای تأسیس و راه اندازی ۵۸ مجتمع آموزشی مهارت آموزی سربازان خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، به گفته امیر سرتیپ دوم محمدرضا علیان نژادی، ارتش با هدف استفاده یگانهای نظامی و جوانان از امکانات، «بیشتر مجتمعهای آموزشی را در مناطق کم برخوردار قرار داده است.»
او گفت که از ۵۸ مجتمع آموزشی ارتش، ۲۲ مجتمع به بهره برداری رسیده و ساخت ۱۹ مجتمع دیگر بیش از ۵۱ درصد پیشرفت داشته است.
بر اساس آماری که معاون تربیت و آموزش ارتش اعلام کرده، در ۸ سال گذشته، ۶۹۳ هزار ۳۷۲ سرباز ارتشی در رشتههای مختلف گواهینامه مهارت آموزی گرفتهاند.
هفته پیش بود که ارتش سومین دوره مسابقات مهارت آموزی کارکنان وظیفه خود را به پایان رساند. ارتش میگوید حدود ۵ هزار و ۸۹۰ کارگاه مهارت آموزی سازماندهی شده تا سربازان در آنها شرکت کنند.
مهارت آموزی سربازان از سال ۹۶ با دستور فرمانده کل قوا در دستور کار نیروهای مسلح قرار گرفت.
به گفته امیر سرتیپ دوم علیان نژادی، کارگاههای مهارت آموزی با توجه به «شرایط زیست بوم هر منطقه از کشور» طراحی شدهاند؛ از جمله مهارتهای کشاورزی، مسائل میراث فرهنگی و مهارتهای دیگر فنی و حرفهای.
معاون تربیت و آموزش ارتش همچنین گفت برخی افراد برتر مسابقات مهارت آموزی هم در ارتش به کار گرفته میشوند.