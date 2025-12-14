رئیس پلیس راه مازندران با توجه به بارش باران و لغزندگی جاده‌ها، از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی مناسبی با خودروهای جلویی حفظ کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس راه مازندران با صدور اطلاعیه‌ای از رانندگان خواست در شرایط بارانی و لغزندگی جاده‌ها، نکات ایمنی را به دقت رعایت کنند.

سرهنگ عبادی گفت: با توجه به بارش باران در سطح استان مازندران و لغزندگی محورهای مواصلاتی، از رانندگان محترم تقاضا می‌شود ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی مناسب با خودروهای جلویی را حفظ کنند.

وی در ادامه بر استفاده از چراغ‌های روشن، سالم بودن برف‌پاک‌کن‌ها و پرهیز از عجله و سبقت‌های غیرمجاز تأکید کرد.

عبادی همچنین هشدار داد: پلیس راه با هدف تأمین ایمنی تردد، در محورهای استان حضور فعال داشته و با تخلفات حادثه‌ساز برخورد قانونی خواهد کرد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، بارش باران در مازندران ادامه دارد و احتمال آبگرفتگی و کاهش دید نیز وجود دارد.