مراسم اهدای ۷۲ سری جهیزیه به نوعروسان شهرستان شادگان به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یعقوب مقدم، فرماندار شادگان گفت: همزمان با میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، مراسم اهدای جهیزیه به نوعروسان شهرستان با حضور جمعی از مسئولان این شهرستان برگزار شد.

وی با اشاره به اهدای ۷۲ سری جهیزیه شامل؛ یخچال، لباسشویی، اجاق گاز و جاروبرقی به زوج‌های جوان، افزود: این برنامه در قالب جشن گروهی (ازدواج آسان) و موضوع (مهر ماندگار) با همکاری بسیج سازندگی و اجتماعی ناحیه مقاومت بسیج شادگان اجرا شد.

مقدم تصریح کرد: در مراسم اهدای جهیزیه و جشن ازدواج آسان امام جمعه و فرمانده سپاه شادگان سخنرانی کردند و اجرای سرود، نمایش تئاتر، مسابقه، مولودخوانی و ... از دیگر برنامه‌های اجرا شده در این مراسم بود.