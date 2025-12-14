وزیر راه وشهرسازی درمراسم آغاز نهمین نمایشگاه حمل و نقل گفت: یکی از ماموریت‌های وزارت راه و شهرساز‌ی تکمیل شاخه شرقی غربی و شمال جنوب راهگذرهاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرزانه صادق در نهمین نمایشگاه حمل و نقل لجستیک گفت: امسال حضور حداقلی غرفه های دولتی را در این نمایشگاه شاهد هستیم و همانند سالهای پیش غرفه‌های بزرگ را مدیران دولتی اشغال نکردند. این یک انتخاب آگاهانه بود .وی افزود اما نبود غرفه به معنای حضور نداشتن مسئولان دولتی نیست اتفاقا بخش دولتی موظف هستند در غرفه ها حضور پیداکنند وبا بخش خصوصی تعامل داشته باشند.

وی افرود :هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی فناوری های نوین ،تقویت جایگاه لجستیک ایران ،شناسایی نیازی های ملی و توسعه همکاری های ملی است.وزبر راه و شهرسازی گفت : روز گذشته در همایشی که شرکت کردم گفتم دیپلماسی حمل و نقل گفتمان اصلی در دولت چهاردهم در ز حوزه حمل و نقل و ترانزیت است .صادق ادامه دادنقشه راه کلان وزرات راه در برنامه های هفتم عددهای کمی قابل رصد است اما مهم ترین نکته دیپلماسی فعال و تسهیل گری دولت است.

وزیر راه و شهرسازی ادمه داد یکی از ماموریت های وزارت راه تکمیل حلقه های مفقوده کریدور ها شرقی و غربی شمال و جنوب از جمله اتصال ریلی رشت به آستارا چابهار زاهدان وشلمچه به بصره است .

وی افزود سند ستاد ملی گذر نیز تصویب شد مهم ترین ماموریت دولت عدم دخالت در بخش خصوصی است.

صادق افزود همچیین با تاکیدات رییس جمهور نباید مخل عبور ومرور در مرزها باشیم بلکه با پنجره واحدی که ایجاد شده عامل کوتاه تر شدن تردد خواهیم بود.

وی تاکید کرد شکل گیری صندوق حمل و نقل و تلاش برای اتمام طرح جامع حمل و نقل از جمله برنامه های راه و شهرساری است.