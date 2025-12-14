پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: بارندگیهای اخیر ۱۵۰ میلیارد ریال به شبکه برق فشار متوسط و ضعیف استان خسارت وارد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلامرضا حشمتی افزود: این سامانه بارشی در برخی نقاط استان موجب بروز آسیب به تجهیزات و تأسیسات شبکه توزیع برق شد که بلافاصله اقدامات لازم برای پایداری شبکه و ترمیم خرابیها در دستور کار قرار گرفت.
وی بیان کرد: برای بازگرداندن هرچه سریعتر برق مشترکان و افزایش پایداری شبکه، ۸۵ گروه عملیاتی بهصورت شبانهروزی به همراه خودروهای سبک و سنگین در سطح استان فعال شدند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ادامه داد: در جریان این حوادث و در سه روز گذشته، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مشترک از خدمات پرسنل اتفاقات و گروههای عملیاتی بهرهمند شدند و تلاش شد خدماترسانی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
حشمتی افزود: شهروندان فهیم بوشهری در صورت مشاهده هر گونه علائم قطعی ناگهانی و بروز اخلال در اثر بارندگی و وزش باد میتوانند با اپلیکیشن برق من یا سامانه ۱۲۱ موارد را گزارش دهند.