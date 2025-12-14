پخش زنده
مدیر مهندسی رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقهای یزد: رعایت ضوابط قانونی و همکاری مردم و دستگاهها، شرط اصلی کاهش خسارات ناشی از سیلاب است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، ناصر کامیار فرد گفت: رودخانهها بهعنوان پدیدههای طبیعی، حریم و بستر مشخصی دارند و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق تخریب، تجاوز یا تغییر در این عرصهها را ندارد. وی تاکید کرد: مردم باید از هرگونه ساختوساز، ایجاد راه دسترسی، احداث جاده، پلهای غیرایمن و فعالیتهای شخصی در بستر و حریم رودخانهها خودداری کنند.
مدیر مهندسی رودخانه هاو سواحل شرکت آب منطقهای یزد گفت: بر اساس اعلام شرکت آب منطقهای، هرگونه ساختوساز در مجاورت رودخانهها بدون اخذ استعلام و مجوز قانونی، علاوه بر محدودیت در نقلوانتقال، در مراحل بعدی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
کامیار فرد افزود: باهدف آمادگی برای بارشها و پیشگیری از خسارات احتمالی سیلاب، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۲ کیلومتر از رودخانههای استان یزد لایروبی شده و حدود ۹ هزار مترمربع آزادسازی و پاکسازی بستر و حریم رودخانهها صورت گرفته است. همچنین ۶۰۵ متر عملیات ساماندهی و دیوارسازی اجرا شده و بیش از یکهزار و ۳۰۰ مورد پاسخگویی به استعلام دستگاهها و ارگانها صورت گرفته است.
وی، با اشاره به مناطق پاییندست رودخانهها، از شهروندان خواست، از احداث ساختمان و پلهای غیراستاندارد در این مناطق خودداری کنند، چرا که این اقدامات مانع عبور سیلاب شده و میتواند منجر به تشدید خسارت و تخریب روستاها و مناطق مسکونی شود.
به گفته مدیر مهندسی رودخانه هاو سواحل شرکت آب منطقهای یزد، اقدامات شرکت آب منطقهای و سایر دستگاهها بهتنهایی برای جلوگیری کامل از خسارات سیلاب کافی نیست و این اقدامات صرفاً میتواند شدت خسارات را کاهش دهد. کاهش خطر سیلاب نیازمند همراهی مردم و همکاری همه دستگاهها و عمل به توصیههای فنی و ایمنی است تا گامی مؤثر در مدیریت و کاهش خسارات سیلاب برداشته شود.