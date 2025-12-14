پخش زنده
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی اعلام کرد: بیشترین بارندگی شبانه روز گذشته در ایستگاه شهرک قدس قائنات و سربیشه ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، لطفی گفت: با ادامه فعالیت سامانه بارشی طی ۲۴ ساعته گذشته هم در استان شاهد بارش رحمت الهی بودیم.
وی افزود: با توجه به آمار دریافتی شهرک قدس قائن و سربیشه با ۷ میلیمتر بیشترین بارندگی را ثبت کردند.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در این مدت ایستگاههای خُنگ، چیروک و کَنگان ۶ میلیمتر بارندگی و روستای درمیان و مختاران ۵ میلیمتر بارندگی را در ۲۴ ساعت گذشته ثبت کردند.