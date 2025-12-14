به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمدصادق حاجی‌محمدی، رئیس هیئت مدیره و نماینده دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اردبیل به‌ گزارش عملکرد یک‌ساله این نهاد از اول دی‌ماه سال گذشته تاکنون پرداخت و اظهار کرد: فعالیت‌های صندوق در حوزه‌های اعتباردهی، افزایش سرمایه، مشارکت‌های تجاری و اجرای طرح‌های دولتی متمرکز بوده است.

وی با بیان اینکه کل سهام صندوق در حال حاضر حدود ۷۱ میلیارد تومان است، افزود: طی این مدت، مبلغ ۸ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان، به‌صورت علی‌الحساب جهت افزایش سرمایه در اختیار صندوق قرار گرفته که با احتساب تعهد یک برابری بخش خصوصی، در مجموع ۱۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به کل سهام صندوق افزوده خواهد شد.

نماینده دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: میزان تسهیلات پرداختی با سود ۶ درصد، ۴۳ میلیارد تومان بوده است. همچنین، مبلغ ۳٫۵ میلیارد تومان تسهیلات ضروری با نرخ سود ۲۳ درصد به سهامداران واجد شرایط پرداخت شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: مبلغ ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با بخش خصوصی در پروژه‌هایی مانند فرآوری و بسته‌بندی عسل، تولید ذرت و گندم بذری و خرید دستگاه‌های سورت و خشک‌کن بادام زمینی مشارکت شده است.

وی افزود: علاوه بر این، طرح‌هایی برای خرید و فروش گندم، ذرت علوفه‌ای، سویا، بادام زمینی و میوه شب عید اجرا شده و در مجموع، حدود ۶۰ میلیارد تومان عملیات بازارگانی از طریق مشارکت با تولیدکنندگان و کشاورزان انجام شده است.

حاجی محمدی در ادامه به عملکرد صندوق در هزینه‌کرد اعتبارات دولتی اشاره کرد و گفت: «از محل این اعتبارات، حدود ۱۵ میلیارد تومان صرف پروژه‌هایی مانند اجرای سیستم‌های نوین آبیاری تحت فشار (۹ میلیارد تومان)، بازسازی و نوسازی قنوات (۲٫۷ میلیارد تومان)، پرداخت یارانه اصلاح نژاد دام روستایی (۵۰۲ میلیون تومان) و یارانه کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی (حدود ۲ میلیارد تومان) شده است.

رئیس هیئت مدیره و نماینده دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اردبیل از دیگر اقدامات راهبردی صندوق خبر داد و گفت: «اخذ کارت بازارگانی به نام صندوق جهت ثبت سفارش انواع محصولات کشاورزی، اخذ مجوز عاملیت توزیع نهاده‌ها در سامانه بازارگاه و همچنین عقد تفاهم‌نامه همکاری با شرکت پرشین هارپاک (نمایندگی روسیه در شمال غرب ایران) برای انجام تهاتر کالا با کشور روسیه، از جمله این اقدامات است.